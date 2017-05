Annelies Becks eerste vraag aan Mohamed Achaibi was wat hij had gedacht van de reportage in Terzake een dag eerder over hoe moslimkinderen bang gemaakt worden met griezelige verhalen over hemel en hel. De eerste reactie van de ondervoorzitter van de Moslimexecutive was een uitval over "de heksenjacht tegen moslims", door personen die zich volgens hem met dat soort kritiek proberen te profileren.

De aanval is blijkbaar de beste verdediging. Pas nadien zei Achaibi dat hij het ook wel heel erg vond wat aan de kinderen wordt wijsgemaakt, omdat volgens hem God toch barmhartig is. Jammer dat Beck hierover geen uitleg vroeg; ik had graag zijn bewijzen hierover gehoord.