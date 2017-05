Het Knutselwerk. Eén van de grootste nachtmerries voor holebi-ouders, nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande mama’s of papa’s. Tenzij je in Jemen woont, bijvoorbeeld. Om maar te zeggen. Het gaat steevast om een onding van wasknijpers, papier mâché of opgeplakte droge pasta, en toch is het een symbooldossier waar Brussel, Halle en Vilvoorde een punt aan kunnen zuigen. Want je wil niet dat jouw kind zich tijdens dat ene knutseluurtje een rare malloot voelt wegens… geen mama. En dus bedachten we koortsachtig een oplossing.

Juf Els – een absolute engel van een vrouw die al twintig jaar elke dag van de Kempen naar Antwerpen-Noord pendelt om er het beste van zichzelf te geven in een heftige concentratieschool – had al een precedent geschapen. Op Vaderdag had Jasmijn bloed, zweet en tranen gelaten om samen met de juf niet één maar twéé ingekaderde versjes in elkaar te flansen. Eentje voor papa, eentje voor vake. We waren tot tranen toe ontroerd. Net zoals die keer toen de zorgjuf ons welkom heette in de school met de woorden ‘we hadden hier al veel diversiteit, alleen twee papa’s, dat ontbrak nog op ons lijstje!’

We waren er snel uit. Jasmijn zou een knutselwerkje voor haar meter maken. En zo geschiedde, zonder enige verdere kopzorg. Jasmijn troonde vanavond apetrots de met glitters beplakte doos Kleenex mee naar huis, met een door de juf gepersonaliseerde boodschap voor Meter Bie erop.