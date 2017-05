Maar stel dat een of andere deus ex machina toch roet in het eten gooit. Er komt geen ‘strong and stable leadership’ voor premier May, omdat ze de verkiezingen verliest. Is er dan hoop dat de boze droom voorbij is?

Neen. Jeremy Corbyn (foto), de leider van de sociaaldemocraten, verklaarde bij de start van zijn campagne dat deze verkiezingen niet over de brexit gaan. "That issue has been settled". Hij is er klaar mee.

Voor de Labourvoorzitter luidt de vraag eerder: welke soort brexit willen we? Hoe zal het VK eruit zien na de brexit?

Maar Labour is onder die retorische laag schmink diep verdeeld over de kwestie. Zo’n 100 parlementsleden staan klaar om zich af te scheuren van de partij. Ze kunnen het idee niet verdragen dat Corbyn aanblijft na de onafwendbare verkiezingsnederlaag. Maar, hij weigert zich een voet te verzetten en voelt zich gesterkt door zijn populariteit bij de basis. ‘Team May’ amuseert zich kostelijk bij dit vertoon.