Een tijdje geleden, op een zachte lentewoensdag vond een warme boekenavond plaats in mijn wijkbib. Als kind liep ik er graag verloren tussen de vele boekenrekken in die immense ruimte die voor mij een tweede thuis werd.

Ik mocht er komen vertellen wat de bib en haar boeken voor mij hebben betekend. Er werd gesproken over de vele schrijvers die met hun pen mijn geheimen leken te decoderen. Laag voor laag leerde ik mezelf via hun boeken te begrijpen.

Het werd me nog eens duidelijk wat voor onuitwisbare betekenis een bundel woorden voor me konden hebben. We hebben de luxe verhalen te kunnen lezen terwijl we genieten van het licht dat zorgeloos over en door de pagina’s heen schijnt. We kunnen ze bijhouden om ze thuis in alle rust te ontleden.

Om ze in en uit elkaar te trekken en ze op te hangen aan de binnenkanten van onze huizen. Om ze tot in de eeuwigheid te blijven herlezen. Om bij het openen van onze ogen niet een lege kale muur maar dansende krullen die ons strelen te kunnen aanschouwen. Omdat het zo begeerlijk is, het daglicht in de haren.