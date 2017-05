Ik was een buitenbeentje in mijn scoutsgroep. Heel lang rustte er een mysterie op wie ik was. En toen ik bij de leiding kwam, kwam het eruit. Ik was homo. Dat was bij ons een nieuwigheid, zo’n sjorrende homo.

Ik wil mijn scoutsgroep bedanken. Want ik had tijd nodig om mijn plaats in de groep te vinden. Het duurde lang voor ik zelf mijn twee identiteiten (scout en homo) kon verzoenen. Ik twijfelde, voelde me onzeker. Maar ik was omringd door fantastische leiding en medeleden. Die ook het geduld hadden om me tijd te geven om ermee naar buiten te komen. Die me bij de werking bleven betrekken. Die ervoor gezorgd hebben dat ik nu met fierheid kan zeggen: ik ben een homoscout.