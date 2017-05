Twee weken geleden zette ik een boodschap op LinkedIn: een vraag naar hulp ter ondersteuning van jongeren die worstelen met burn-out symptomen. De sociale media pikten die vraag op en het bericht werd door meer dan 150 000 mensen bekeken. Meer dan 250 hulpverleners ondersteunden de oproep en boden op vele vlakken expertise aan.



Dat zette me aan het denken. Staat het kot van onze jonge professionals echt in brand? Valt dat signaal nog te negeren als een hype? Is het vals alarm of niet?

Een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een breder begrijpen van deze problematiek drongen zich op. Want wat merken we in het breder maatschappelijke kader gelinkt aan deze problematiek?