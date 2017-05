Maar in Venezuela is het al jaren onrustig. Nu gaat het over dagelijkse betogingen en brutale repressie. Gisteren over de schaarste van basisproducten en medicijnen. Een week daarvoor over de toenemende inflatie en devaluatie. Een maand eerder over de schrijnende criminaliteitscijfers.

En al jaren gaat het over de wanhopige migratie van Venezolanen, naar eender welk ander land. Het dagelijkse leven in Venezuela speelt zich al lang voorbij de grenzen van het voorstelbare af.

Interessant is hoe er vanuit het buitenland gekeken wordt naar Venezuela. Meestal wordt er gewoon over gezwegen. Maar gezien de desinformatie kan elke opportunist ook een eigen verhaal vertellen: de ideologische bondgenoten doen de feiten passen in hun narratief van revolutionair slachtofferschap; de antisocialisten van deze wereld willen Venezuela verkopen als waarschuwing indien men rood zou stemmen.