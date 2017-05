Euforie over Macron’s verkiezing is misplaatst. Zijn presidentieel mandaat is groot, zijn elan enorm. Maar zijn politiek draagvlak is dat niet. De cijfers zijn ontnuchterend.

Eerst en vooral krijgt de Franse democratie een opgestoken middenvinger van 25 % thuisblijvers en 8% blanco’s. Een derde van de bevolking doet dus niet meer mee.

Van wie wél ging stemmen, koos een derde voor extreem-rechts. Neo-fascisten? Soms wel. Maar veel vaker nog achtergelaten, verarmde, ontredderde mensen. Moegetergd omdat hun verpaupering miskend wordt en omdat ze met hun vragen over de identiteit van hun land weggezet worden als achterlijke xenofoben. Zelfs als dat een sprong in het onbekende zou inluiden, gaan ze voor Marine.

Een goede helft van de Fransen zit dus alvast niet op de lijn van de nieuwe president, zit zelfs niet meer in het ‘systeem’. Al die burgers weer doen geloven in het systeem, is een uitdaging waarover haast niet gesproken wordt, ook niet door de nieuwe president.