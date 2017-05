Als we aannemen dat zo'n 40.000 mensen elk 50 euro hebben gestort (wat naar verluidt de gemiddelde gift is) dan komen we nog altijd maar aan een miljoen of twee. Met die kleine garnalen alleen zal Macron er dus niet gekomen zijn.

Hij is vooral aangewezen op mensen die een 'meer substantiële' gift doen: vijf, tienduizend euro. Speciaal voor hen worden discrete bijeenkomsten georganiseerd. Diners waar zakenmensen en toplui elkaar en soms ook Macron zelf ontmoeten.

Dat gebeurt vooral in Frankrijk, maar ook in het buitenland. Er zijn fundraising-bijeenkomsten gesignaleerd in New York, in Londen en ... in Brussel. Volgens de krant L'Echo was Macron in november aanwezig op een bijeenkomst in Ukkel, het sjiekere deel van de hoofdstad. Een twintigtal genodigden waren er. De helft Fransen, de helft Belgen. Organisator: Marc Grosman. De oprichter van kledingketen Célio, die goed zou zijn voor een jaaromzet van zo'n miljard euro. Maar - zei Grosman - er is helemaal geen verplichting om op zulke avond geld te schenken.