De diagnose van de dokter was duidelijk: “U hebt kanker.” Ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken. Wekenlang ben ik blijven vallen in de ravijn van schuldgevoelens.

Ik was ervan overtuigd dat God mij had gestraft om wie ik ben. “Ik moet dood,” dacht ik toen. Maar dit was duidelijk niet het plan van de behandelende arts: met man en macht zijn we er in geslaagd om het kankermonster te verslaan, hopelijk voorgoed. Time will tell.

Maar wat ben ik dankbaar voor mijn kanker. Al was het maar omdat het voor mijn ouders een wake-up call was: ineens was een goeie gezondheid voor hun zoon het allerbelangrijkste, niet meer met wie ik mijn bed deelde.

Tijdens mijn behandeling heb ik mijzelf een belofte gemaakt. “Als ik hier doorkom,” beloofde ik mezelf “dan laat ik de angsten en bijhorende schuldgevoelens in het verleden, samen met al het haar dat ik verloren heb door de chemo.”