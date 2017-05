Ook de Griekse Augiasstal is aan een grote opkuis toe. Besparingen werden al genoeg doorgevoerd. In 2013 had Griekenland nog een begrotingstekort van 13,1 procent van het bbp. In 2016 boekte het land een begrotingsoverschot van 0,7 procent.

Om het overschot verder op te drijven en zo recht te hebben op de volgende schijf van noodhulp, zal Athene de pensioenen in 2019 nog eens met 18% verlagen. Die knip komt bovenop de 40% daling die de voorbije jaren werd toegepast.

De belastingvrije schijven worden vanaf 2020 beperkt waardoor meer mensen belastingen moeten betalen. Opnieuw worden activa zoals dit keer steenkoolmijnen en kolengestookte elektriciteitscentrales verkocht.