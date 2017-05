Het is gewoon een feit dat de financiële tussenkomst van een werkgever in het woon-werkverkeer van de werknemer volgens onze huidige fiscale regelgeving nog steeds principieel wordt beschouwd als een belastbaar onderdeel van het loon. Op welke wijze de werkgever tussenkomst via een bedrijfswagen of een bedrijfsfiets, via het toekennen van “gratis” abonnementen op het openbaar vervoer of via het betalen van verplaatsingsvergoedingen is hierbij irrelevant.

Wel is het zo dat onze beleidsmakers in de loop der jaren meer en meer gunstregimes hebben ingevoerd om deze alternatieve vorm van verloning geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van belastingheffing.

Het resultaat van deze fiscale ondersteuning is dat werkgevers in het kader van loonoptimalisatie massaal van deze gunstregimes hebben gebruik gemaakt omdat dit nu eenmaal voordeliger is dan het toekennen van een hogere basisverloning. Het “succes” van de salariswagens is hieraan te danken.