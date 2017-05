Leraar 1 Mijn in- en doorstoomverhaal begint in het 1ste middelbaar, het eerste jaar Latijn aan het Koninklijk Atheneum te Berchem. De leerkracht Nederlands vond na het eerste kwartier les dat ik mij moest inschrijven voor de bijlessen Nederlands, aangezien mijn ouders in Marokko geboren zijn.

Leraar 2 De leerkracht aardrijkskunde liet mij na een maand weten dat er voor mij geen gepaste scholen meer bestaan, er zijn namelijk geen scholen waar je niets moet doen.

Leraar 3 Maar er was gelukkig ook meneer Gommers, de leerkracht wiskunde die ervan overtuigd was dat ik een wiskundeknobbel had. Als 12-jarige dacht ik dat zo’n knobbel fysiek echt aanwezig was. Geloof mij, ik heb mijn wiskundeknobbel – een gezwollen kliertje achter mijn rechteroor - altijd gerespecteerd en aan iedereen zo voorgesteld.