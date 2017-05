Wordt dat aan onze universiteiten nog aangeleerd? Of zijn we nog alleen tolerant voor wat we zelf graag horen? Wat bon ton is in de aula’s? Zou het kunnen dat het onderwijs zelf boter op het hoofd heeft?

De weg naar beterschap in ons samenlevingsmodel loopt niet via verbodstekens, maar via richtingaanwijzers. Meningen bestrijdt men met meningen, niet met spreekverboden. We moeten niet inzetten op beteugelen van vrije meningsuiting, maar op positieve inspanningen.

Met name ook in het onderwijs is die positieve actie broodnodig. Het aanleren van grondrechten en burgerschap en tegensprekelijk debat is er vandaag de dag evenzeer aan de orde als hoofdvakken. Die sense of urgency bleek de laatste jaren maar mondjesmaat uit de beleidsdaden van de verantwoordelijken.