Met Marie had ik die voorgeschiedenis niet. Ik heb haar na haar overlijden leren kennen toen ik tijdens de vakantie van Florence de dagelijkse werking van het Collectief even overnam. Mevrouw was overleden in een Brussels Ziekenhuis. Ze was naar daar doorgestuurd door Samusocial en viel dus in de criteria van “straatdode”.

Jammer genoeg leek niemand haar te kennen, ook in de Samu van waaruit ze naar het ziekenhuis was gegaan, kende men haar niet echt. Te kort verblijf, niet echt spraakzaam,... Ze zou al ernstig ziek geweest zijn bij haar aankomst. Ook haar familie liet verstaan dat ze noch aanwezig wilden zijn op de begrafenis, noch wilden delen in de kosten.