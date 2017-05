Hoewel Antwerpen doordrenkt is met diversiteit, blijft de instroom en doorstroom van studenten met een migratieachtergrond aan de universiteit, en bijgevolg de uitstroom naar de arbeidsmarkt dus verre van representatief. Om daar echt iets aan te veranderen zullen halalrestaurants en gebedsruimtes vooral een voetnoot moeten zijn in een overkoepelend diversiteitsbeleid. Het zal een kwestie van jaren, zelfs generaties zijn, vooraleer we tot een gunstigere gediversifieerde onderwijscultuur zijn geëvolueerd.

Vraag me dus niet of deze of gene diversiteitsprojecten morgen soelaas zullen bieden. Want die naïeve droom koestert werkelijk niemand. Het enige wat we mogen en zelfs moeten verwachten is dat ons hoger onderwijs minstens op het juiste spoor rijdt. In die zin is het bemoedigend dat de rectoren van de universiteiten samen met het verenigingsleven stevig aan de kar trekken. Nu de politiek nog…