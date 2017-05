Bij het nalezen van een opiniestuk van drie jaar geleden op de Werelddag van de Persvrijheid valt het op hoezeer de analyse van toen ook die van vandaag is. We verwezen toen naar:

“de honderden journalisten die in de gevangenis belanden of vermoord worden, verschralend mediapluralisme, beperkingen voor onthullingsjournalistiek, klokkenluiders die over de kling worden gejaagd en censuurmaatregelen tegen online-journalistiek of social media. (..) In meerdere EU-landen worden bressen geslagen in de persvrijheid of blijkt het bijzonder moeilijk om journalistieke garingsvrijheid, mediapluralisme en expressievrijheid te waarborgen (..).”.

Er lijkt weinig toe te voegen aan deze vaststellingen en trends, behalve het opdoemen van “fake news” dat als fenomeen via Trump is overgewaaid uit de VS. Trump die gisteren nog eens scherp uitviel naar de "leugenaars" in de pers en suggereerde dat de persvrijheid aan banden moet worden gelegd.