Wie weleens op sociale media of in chatgesprekken vertoeft, zal zien dat daar met de dag minder letters te vinden zijn. Foto's en video's worden stilaan de norm.

Ook opvallend: die visuele producties zijn steeds minder artistieke parels, maar snelle impressies. Foto of filmpje nemen, wat onnozele tekst of emoji erop knallen, en klaar. Het mag slordig, want het is vluchtig. Het is communicatie, geen kunstexpo. "The camera is the new keyboard", wordt gezegd.