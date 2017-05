Uit vrijgegeven e-mails blijkt dat Monsanto – op z’n zachtst gezegd –niet zo ethisch te werk ging bij het rapporteren van zijn wetenschappelijke studies. Uiteraard is dat zorgwekkend en moeten zij hiervoor op het matje geroepen worden. Onze regelgeving is echter op heel wat meer gestoeld dan enkel de data die Monsanto aanreikt, en gelukkig maar.

De bewuste e-mails zijn ook niet deze week aan het licht gekomen, maar al ettelijke weken geleden. Er is al uitgebreid over bericht in de buitenlandse pers, en over gediscussieerd in het Europees Parlement. Al die tijd zijn er in Vlaanderen of België geen maatregelen genomen. Maar zodra De Standaard en Knack er iets over schrijven, dan schieten onze politici plots wakker. Onmiddellijk wordt er een (tijdelijk) verbod voor particulieren ingevoerd, maar dat geldt dan weer niet voor professionele gebruikers.

Het is niet verwonderlijk dat niemand nog kan volgen. Is het gebruik van glyfosaat nu gevaarlijk of niet? Als we de draad kwijt zijn, grijpen we terug naar het voorzorgsprincipe, maar waarom dan plots nu, en waarom geldt het niet voor iedereen?