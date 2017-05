In ons land had senator Bert Anciaux (SP.A) zelfs een politiek voorstel klaar om van islamofobie een strafbaar feit te maken. Gelukkig zagen zijn collega's op tijd in dat dit een onaanvaardbare ingreep zou geweest zijn op de vrije meningsuiting. Anders was blasfemie in België een crimineel vergrijp geworden.

Als er sprake is van racisme of discriminatie van bepaalde burgers, dan moet dat aangeklaagd worden. Maar dan het liefst met de juiste woorden. Door tegelijk de kritische bedenkingen over een radicaliserende godsdienst verdacht te maken, ging de Oostenrijkse president behoorlijk uit de bocht. Wie historische vergelijkingen maakt, moet zich bewust zijn van de impact van dat soort uitspraken. Van der Bellen is nog geen vier maand in functie, maar hij lijkt nog niet begrepen te hebben dat een president niet mag polariseren, maar moet verbinden. En dat hij niet langer een groene partijmilitant is, die overtuigd van zijn eigen grote gelijk uit is op applaus van zijn eigen achterban...