De onduidelijkheid over de houding van België bij de stemming over de toetreding van Saudi-Arabië tot de vrouwenrechtencommissie is het meest recente voorbeeld van een onderliggend probleem: er is geen goed uitgewerkte doctrine die het buitenlandse beleid schraagt waardoor de ‘Belgische diplomaat’ in de eerste plaats een koopman blijft die bij momenten een ongemakkelijk spagaat uitvoert tussen waarden en economische belangen.

Hoe we de Belgische inzet op het gebied van mensenrechten kunnen verzoenen met de Belgische nood om internationale contracten binnen te halen is een vraag waarover – althans niet publiekelijk – gereflecteerd wordt, afgezien van momenten dat het misgaat.