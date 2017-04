Een geluk dat België over een uitstekende wet beschikt op het journalistieke bronnengeheim. In lijn met de deontologische plicht van de journalist om zijn vertrouwelijke bronnen te beschermen, geeft die wet de journalist ook het formele recht om dat te doen ten overstaan van politie, justitie en inlichtingendiensten.

Justitieminister Geens verklaarde intussen al enkele keren dat zijn beoogde strengere aanpak van lekken niet betekent dat hij aan dat journalistieke bronnengeheim wil raken. Dat is goed, en we houden de minister aan zijn belofte. Maar of het voor een vrije, democratische informatiestroom voldoende is, durven we te betwijfelen.

Daarvoor is ook vereist dat informanten en klokkenluiders af en toe wat druk kunnen aflaten zonder meteen gerechtelijk of tuchtrechtelijk te worden aangepakt. En zo valt het nog te bezien of België straks zijn huidige mooie negende plaats in de RSF-wereldranglijst van de persvrijheid behoudt.