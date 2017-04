Vandaag komen overal in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, wetenschappers op straat voor hun wetenschappelijke vrijheid. Wetenschappers houden meestal niet zo van marsen: hun wereld is die van het debat op basis van feiten en argumenten, niet die waarin je in de pas achter slogans aanloopt.

Als ze vandaag toch de straat op gaan, dan is dat omdat ze het beleid van de Amerikaanse president Trump als een bedreiging ervaren. Wetenschappers in overheidsdienst kunnen worden gemuilkorfd, wetenschappelijk onderzoek over klimaatsopwarming en vaccinatie moet plaatsmaken voor onjuiste "alternatieve" waarheden. Deze tendensen zijn ook dichter bij huis, in landen als Polen en Hongarije, merkbaar.