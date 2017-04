Met haar reglementering in zake re-integratie van werknemers wil de Regering de terugkeer van arbeidsongeschikte werknemers naar de werkvloer bevorderen, zelfs als ze op dat ogenblik de job die ze voor aanvang van de ziekte deden nog niet terug kunnen uitvoeren (via aangepast werk en/of een aanpassing van de arbeidspost) of nog niet kunnen hernemen in hun vorige arbeidsregime (via het stelsel van progressieve werkhervatting). Deze maatregel is op 1 december 2016 in werking getreden.

Vorige week heeft de regering de beslissing genomen om te voorzien in sancties voor werkgevers en werknemers die niet correct meewerken aan de re-integratie van de werknemers. Voor de werkgever kan een te lakse houding resulteren in een boete van 800 euro; de werknemer die administratief niet meewerkt aan zijn re-integratie wordt een verminderding van zijn ziekte-uitkering in het vooruitzicht gesteld.

Toch een opmerkelijke beslissing van de regering. Immers, ze heeft er vandaag nog geen zicht op hoe de verschillende actoren met de nieuwe re-integratiewetgeving omgaan. Wij pleiten er nochtans voor dat het nog jonge re-integratieplan voldoende ruimte mag krijgen om vooral stimulerend te werken, eerder dan nu al de stok boven te halen om diegenen die het geen kans willen geven te straffen. Wij hebben de voorbije paar maanden immers al bemoedigende re-integratie-initiatieven mogen zien.