Om toch enige menselijkheid te bewaren moeten alle betrokken partijen: de staten en hun strijdkrachten, de gewapende groepen, de civiele maatschappij en andere actoren hun rol opnemen en verplichtingen naleven. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om op een dag de heropbouw te kunnen starten en de vreedzame samenleving in Syrië opnieuw te herstellen. Bijzonder toepasselijk hierbij zijn de woorden van Martin Luther King: “Darkness can’t drive out darkness, only light can do that.”

Het Rode Kruis blijft na al die jaren conflict in Syrië met aandrang respect vragen voor de naleving van het internationaal humanitair recht. We vragen respect voor de menselijke waardigheid van iedereen die betrokken is in dit conflict, aan welke kant ze ook staan. Want ook in oorlog zijn er regels!