Artificiële intelligentie lijkt heel futuristisch. Toch komt u dagelijks al in aanraking met AI: de spamfilters die uw mailbox netjes houden, de muzikale aanbevelingen die u van Spotify krijgt, hoe Amazon u precies de juiste producten toont, of hoe Google en Facebook uw zoekresultaten of nieuwsfeed ordenen, … Stemherkenning en Google Translate, zelfparkerende wagens en dynamische routeplanners … Machines zijn echt slim geworden. U staat er waarschijnlijk niet bij stil, want "as soon as it works, no one calls it AI anymore.” (Dixit John McCarthy, de man die ons in 1956 al de term AI schonk.)

De fase waarin we vandaag zijn aanbeland, kenmerkt zich door focus. In “nauwe” domeinen zijn computerprogramma’s en algoritmes al vele malen sneller en vollediger dan onze menselijke breinen. In een volgende fase werken we toe naar “brede" intelligentie, die van alle markten thuis is. Noem het de Robo Universalis. Verwachting is dat we snel daarna de laatste fase bereiken: artificiële superintelligentie.