Een bijkomende moeilijkheid is dat het slachten van dieren an sich, hoewel legaal, een hachelijke onderneming is. De meesten onder ons vinden het al ongemakkelijk om te kijken naar beelden van dieren die worden geslacht (zelfs indien dit overeenkomstig de wet gebeurt). Weinigen voelen zich geroepen om een carrière als slager na te streven.

Dieren zelf hebben geen zin om te worden geslacht, zij zouden (gedreven door hun overlevingsinstinct) bij voorkeur in leven blijven. Het is niet ongewoon dat dieren die daadwerkelijk op weg zijn naar het slachthuis, of daar aangekomen, tegenspartelen.

Een slager moet dus met een onwillig dier aan de slag, hetgeen, kan ik me indenken, geen evident werk is. Hoewel het slachten van varkens geautomatiseerd bandwerk is, vermoed ik dus dat niet alle varkens zich als gewillige productie-eenheden gedragen.