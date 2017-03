Een drietal minuten voor het onverwachtse moment verliep de avond volgens het verwachte scenario: op rode lopers Hollywood sterren in de nieuwste designers outfits, Trump grappen, en maar liefst zes oscars in de wacht gesleept door La La Land. De feel-good film kreeg in totaal 14 nominaties en is zit hiermee in de lijst van meest genomineerde films voor een oscar in oscargeschiedenis.

Voor iedereen was het dan ook meer dan duidelijk dat de belangrijkste Oscar, voor Best Picture naar La La Land zou gaan.

We zagen een een versteld publiek na het voorlezen van de juiste winnaar, maar waarom?