Donald Trump is geboren in 1946. In zijn even interessant als hilarisch “The Life and Times of the Thunderbold Kid” beschrijft auteur Bill Bryson zijn eigen jeugd, die zowat samenvalt met die van de huidige president. Wie dit boek leest, en dat plezier wens ik echt iedereen toe, krijgt een doorleefd inzicht in de naoorlogse USA.

Een land waarvan de infrastructuur niet te lijden had gehad onder de wereldoorlog, waardoor innoverende fabrieken snel konden zorgen voor een welvaart zonder weerga. In 1950, Trump was toen 4, was de productie van de Amerikaanse industrie maar liefst 26 miljard $ waard. Van buitenlandse concurrentie was nauwelijks sprake. Dank zij het Marshall Plan overspoelden Amerikaanse producten Europa. Met de 140 miljard $ spaargeld van de burgers was de inlandse afzetmarkt verzekerd.