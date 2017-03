Nachtrust is een van de belangrijkste pijlers voor een goede gezondheid. Slaap versterkt je weerstand, verbetert je prestatievermogen en je bouwt er nieuwe energie mee op.

Toch slaapt slechts een Belg op tien goed. Veel Belgen grijpen daarom naar slaappillen maar dat is niet zonder gevaar. We slapen doorgaans te weinig en/of niet kwaliteitsvol en in plaats van meer evenwicht te brengen in onze slaap-waakcyclus (die overigens als één geheel mogen beschouwd worden), denken we nog te vaak dat een slaap- of kalmeerpil de oplossing zal bieden.