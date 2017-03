Nog een voetbalvergelijking. In 1988 werd Nederland Europees kampioen met een elftal aangedreven door de ‘Surinamers’ Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Gerald Vanenburg. Op het EK in 1996 strandde Nederland in de kwartfinale, maar werd het tornooi overschaduwd door de ruzie tussen de donkere en blanke jongens in de selectie en het wegsturen van Edgar Davids die zijn coach Guus Hiddink boos toegeroepen had zijn kop uit de reet van enkele van zijn ploeggenoten te halen.

Het is van een Nederlandse directheid die ons vreemd is, dat ongetwijfeld, maar ook symptomatisch voor het samenleven dat ondertussen steeds moeizamer ging. In zijn essay voor Knack (8 maart) legt journalist Joris Luyendijk op uitmuntende wijze bloot hoe het wederzijds onbegrip in Nederland al sinds de eeuwwisseling suddert. Ook deze campagne stond in het teken van het onbehagen, van boosheid over velerlei zaken.