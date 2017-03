Heel wat vrouwelijk talent met ambitie heeft een schop onder de kont nodig. "Betuttelend" noemen sommigen dat. Maar na 4 jaar, 45 netwerkevents, 2 inspiratiereizen en ervaringen uitwisselen met 1.500 vrouwen bij de Straffe Madammen Club spreek ik met kennis van zaken.

De drang naar perfectie speelt te veel vrouwen parten. Om je professionele ambitie te realiseren, moet je springen. Gezonde concurrentie hoort erbij en je zal vaak moeten aantonen dat zij en niet die collega, de juiste vrouw op de juiste plek bent.

Vrouwen moeten bondgenoten zoeken en verbinding maken met andere vrouwen met ambitie, dat creëert een valscherm als je regelmatig springt. Zo’n "tribe" helpt echt. Eerlijk successen maar ook mislukkingen delen.

Elkaar een duw in de rug geven als je even twijfelt, want dat hoort erbij als je je droom wil waarmaken. Springen in het diepe stuk van het zwembad lukte vroeger ook al beter in groep, niet? “Wat je echt nodig hebt, is een stel andere gekken rondom je” zo vatte onderneemster Els Deboutte het eerder deze week samen.