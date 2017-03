Bijna een jaar verdwijnt ze van de radar. Haar werk vraagt alle aandacht. Tot ze plots weer boven water komt. Geboeid luister ik naar hoe het haar vergaat. Ondertussen ken ik haar door en door. Als ik van iemand leerde wat vrouwelijke waardigheid is, dan is het wel van haar. Of beter, van hen. Zij, die prachtige “allochtone”, “vluchtelinge” of ondertussen Belgische vrouwen die elke keer hun mannetje moeten staan als de muur van vooroordelen weer voor hun neus opgetrokken wordt.

Of het nu komt door haar “vluchteling zijn”, door haar soms nog wat gebrekkige kennis van het Frans of haar tijdelijke tewerkstelling als “Artikel 60”, er is nauwelijks een collega die spontaan wat meer toenadering zoekt.