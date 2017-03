Het andere grote euvel? Gebarsten schermen. Net zoals boterhammen altijd met de boterkant naar beneden landen, vallen smartphones altijd net ongelukkig genoeg om tot glasbreuk te leiden. De nieuwste soorten Gorilla of Sapphire Glass beloven sterker te worden als nooit tevoren (dat beloven ze altijd). Toch durf ik er geld op in te zetten dat zelfs uw volgende smartphone nog zal barsten als die van uw bureau dondert. Tot schermen effectief sterk genoeg worden om door een tank overreden te worden, is er gelukkig wel iets dat we kunnen doen: opkomen voor ons right to repair. Smartphonefabrikanten (met Apple op kop) organiseren een ware heksenjacht tegen herstellingen door "derde partijen". Die herstellen schermen tegen enigszins acceptabele prijzen, wat erg gesmaakt wordt. Maar: het wordt hen moeilijk gemaakt door “belangengroepen” (lees: lobbyisten). Pestgedrag, dat is het.

Ze zouden beter werk maken van betere batterijen en sterkere schermen. Flagship phones, zo worden de nieuwste en beste (en duurste) smartphones genoemd. Mensen kwamen vroeger, bij het zien van zo'n majestueus vlaggenschip, nog in groten getale naar de kade. Nu denken ze toch vooral: weer een boot.