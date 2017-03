Er zijn bv’s die beweren dat racisme in Vlaanderen onbestaand is omdat zij naar een Turks stamcafé gaan.

Er zijn politici die beweren dat gemiste kansen illusies zijn en

tweederangsburgers implementeren.

Er zijn mijnwerkersdochters die aangewezen worden als minister en daarmee het perfecte voorbeeld zijn van integratie. En vooral: van individuele verantwoordelijkheid.

En er zijn mensen als mijn moeder en de vrouw in het wassalon. Op

een doorsnee vrijdagochtend. Het verhaal is triest en kwam moeizaam uit mijn vingers. Een misselijke machteloosheid tierde door mijn lichaam. De tranen die een moeder inslikt

roesten zich vast rond rauwe randen van een ongenezen wond.

Want dat is wat moeders doen: 90 % van de nare ervaringen inslikken om kinderen te sparen. 10 % wordt verteld, ingepakt met een dosis humor. Want ze weet hoe de ziekte zich manifesteert en hoopt dat haar kinderen niet geïnfecteerd raken.

Wat zij niet weet is dat wij alles weten. Dat de ziekte zich niet meer beperkt tot “haar microben” in de wasserij. Er zijn andere microben die zich over de jaren heen in razend tempo in Vlaamse bodem hebben vastgezet. De kiemende zaadjes zijn ondertussen gegroeid tot de hoogste top in onze maatschappij.

Als kind ging ik op de toppen van mijn tenen staan en wees hoog in de lucht wanneer mijn broer me vroeg wat ik later wilde worden. Nu blijf ik met beiden voeten stevig op de grond. Ik koester mijn idealisme maar klamp me niet meer vast aan een droombeeld.

Ik bevind me in een luxepositie. Ik heb de woorden en probeer de razende onrust binnenin om te zetten in begrijpbare taal die ik neerschrijf en kan delen. Mijn moeder bezit een

bewonderenswaardige dosis geduld en relativeringsvermogen.

Er zijn talloze mensen die samen met mij deze verhalen horen of zelf meemaken en niet allemaal een juiste uitingsvorm hebben. Als machteloosheid onder je huid kruipt en zich vormt tot één brok

verdriet, wordt woede ergens in een hoekje van je ziel gevoed. Als die woede niet gehoord wordt, niet erkend wordt, barst er iets. Een ruit, een deur of een wasmachine.

En meestal haalt dat de media. Maar ook eigenwaarde, een hart, een ziel. En daarmee onze samenleving.

Aan de vrouw in de wasserij zou ik willen zeggen om de ziekte niet te blijven voeden, maar ze mee te bestrijden. We hebben zoveel te winnen. We doen het voor alle moeders en vaders die ons hier een leven hebben geschonken. We doen het vandaag voor onszelf en

de toekomst van morgen.

Wanneer ik straks mijn laptop sluit zal mijn blik zich naar buiten keren. Met een vaag onbestemd verlangen zal ik door de straten wandelen. Ik zal de weg nemen die leidt naar de muur waarop ik jaren geleden een onverwoestbare waarheid las.

Elke keer ik er passeer, sta ik stil en zie ik voor me het beeld van een kind dat op de toppen van haar tenen staat, armen hoog in de lucht. Ze glimlacht en ademt in.

"De stad ademt in wat wij uitademen. Laat het in hemelsnaam liefde zijn." (I. Calvino)

Ik adem uit en vervolg mijn weg. Even geniet ik intens van het gevoel dat dat alles wel eens heel eenvoudig zou kunnen zijn.