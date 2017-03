1 Steun je nog Europa?

Waar in 2007 nog 58% van de Europese burgers het lidmaatschap van de EU steunde, is het beeld van de EU vandaag nog positief voor 35% van hen volgens de laatste resultaten van de eurobarometer.

2 Heeft je stem enig gewicht?

Slechts 40% van de Europeanen denkt dat hun stem telt in de EU, terwijl 54% denkt van niet.

3 Heeft Europa nog een toekomst?

Waar 68% in 2007 nog positief was over de toekomst van de EU, is dit nu slechts de helft van de Europeanen, en 44% is ronduit pessimistisch. Notoire Europees pessimistische landen zijn Italië, Frankrijk en, zoals te verwachten, Groot-Brittannië, dit terwijl de meer positief gezinde landen bijna allemaal nieuwe lidstaten zijn, zoals Roemenië, Polen of Litouwen.