Kinderen groeiden op in aparte wijken met een uiterst negatief beeld van ‘de anderen’. Ik hoorde verhalen over ‘kneecapping’, vaders die als vergeldingsmaatregel een kogel in beide knieën hadden gekregen, over verdwijningen en wreedheden aan beide kanten.

In totaal kostten de ‘Troubles’ in Noord-Ierland maar ook in Engeland het leven aan meer dan 3600 mensen. Bijna 300 van hen waren kinderen.