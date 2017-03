De kans dat de EU-lidstaten straks die bewuste 2% halen, is onbestaande. Zelfs met een verdubbeling van het defensiebudget zou België nog niet in de buurt zitten. Er zou hard en massaal bespaard moeten worden op allerlei andere fronten en dat is politiek onhaalbaar. Ook grote lidstaten als Spanje, Italië of Duitsland moeten hun legeruitgaven min of meer verdubbelen om de norm te halen. Ondenkbaar.

De vraag is of een verhoging van de defensiebudgetten wel de belangrijkste uitdaging is voor Europa. Alle lidstaten samen geven momenteel iets minder dan de helft uit aan defensie, in vergelijking met de Amerikanen. Dat is nog best een fatsoenlijk bedrag. Het is bijvoorbeeld ongeveer vier keer meer dan wat Putin jaarlijks besteedt aan zijn leger.