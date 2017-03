Niet dat daar wel iets tastbaars van overblijft. Het wordt allemaal as. Maar wel as waar een vuur vol gloed aan is voorafgegaan. Een gloed die misschien aanstekelijk is geweest voor anderen, en die zo – onzichtbaar, maar niet minder echt – de eeuwen overleeft.

Het leven is voor iedereen al gauw een sleur en de vastenperiode is een manier om dat te doorbreken en onszelf wakker te schudden. Zodat we opnieuw beseffen waarmee we bezig zijn en zo nodig kunnen bijsturen.

Aswoensdag is voor christenen dus ook een beetje Alswoensdag. Een dag om het dagelijkse stof af te schudden en te hopen en geloven dat bijna alles mogelijk is. Het begin van een periode waarin we onze neuzen weer in de goede richting laten zetten. Een dag waarop we zeggen: ‘Als we nu eens…’ En dan zijn er nieuwe wonderen in de maak.