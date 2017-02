Alsof het allemaal op voorhand goed bedacht was, steekt Vlaams minister Liesbeth Homans de aanval op Unia nog een tandje bij. In een interview in De Zondag zegt ze dat Unia enkel dient voor klagende allochtonen.

Ik vind de werking en prioriteiten van Unia zeker een debat waard, maar dat de minister haar aanval doorspekt met manifest onjuiste uitspraken en onverantwoorde stemmingmakerij inzake vluchtelingen, is onaanvaardbaar.

Het is al niet de eerste keer dat ik me die vraag moet stellen bij N-VA-politici: ofwel kennen ze hun dossier niet, ofwel liegen ze. Is het onkunde of slechte wil? Ik weet niet wat het minst erg is. Het stemt me bitter want onze samenleving verdient nu echt wel veel, veel beter.