De Indiaanse geschiedenis op het Amerikaanse continent is in Europa nauwelijks gekend en blijft binnen het kinderlijke referentiekader van "cowboys en indiaantje". Ik herinner me nog hoe ik op school leerde hoe Christoffel Columbus op 12 oktober 1492 Amerika 'ontdekte'. Maar daar werd niet bij verteld dat deze Europese kolonisering van het Amerikaanse continent zou leiden tot de actieve uitroeiing van 95 % van de inheemse bevolking gedurende de 500 jaar die daarop zouden volgen.

Tussen de 74 en 94 miljoen Indianen stierven door moord, uitputting door dwangarbeid of ziekte, soms zelfs opzettelijk door besmetting van voedsel en kledij. Het was de befaamde Holocaust expert David Cesarani die als eerste het overheidsbeleid van de Verenigde Staten tegenover de inheemse bevolking als genocide benoemde.

In zijn boek: Holocaust: critical concepts in historical studies concludeert hij:

"In terms of sheer numbers killed, the Native American genocide exceeds that of the Holocaust."

De Amerikaanse overheid vertaalde haar expansionistische drang in een vanzelfsprekend recht om de VS uit te breiden en te koloniseren. Het geloof in haar eigen superioriteit stuwde dit 'beschavingsoffensief' voort en verdreef op moorddadige wijze de inheemse bevolking. Iets wat ze toen zelf benoemden als "A Manifest Destiny". Een historische variant van "make America great again"?