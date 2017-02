Elke dag was er wel een nieuw bericht over een politicus die een paar zak duiten extra op zijn bankrekening, of die van een ander, mocht bijschrijven. Deze euro’s waren vergoedingen voor zijn diensten aan de gemeenschap.

We leerden dat die diensten de vorm van vergaderingen aannamen die soms maar een kwartiertje duren en die meestal worden afgesloten met een werklunch.

Soms krijgen de betreffende politici een auto met chauffeur ter beschikking, want naar zo’n vergadering ga je niet met de fiets of het openbaar vervoer. Logisch. We weten hoe druk politici het hebben. Ze hebben vaak zoveel werk dat ze zelfs geen tijd hebben om te controleren of hun extraatjes wel degelijk op de juiste rekening terecht komen. Het leven van een politicus is zo ingewikkeld als de relaties op Tempation Island.