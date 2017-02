Eerst een classificatie, in het Engels, want soms is ons Nederlands toch te beperkt. Of je nu mensen kansarm of kanszoekend noemt doet er eigenlijk niet toe want wat hen bindt is dat ze kwetsbaar zijn.

In het Engels hanteert men twee termen voor kwetsbaarheid. "Frailty" is de kwetsbaarheid waar elke mens aan onderhevig is. We worden geboren, zijn soms ziek, worden ouder, takelen misschien af en finaal sterven we. Daarnaast hanteert men ook de term "vulnerability" en dit kan bekeken worden als de "manipuleerbare" kwetsbaarheid. Hoe leef je, waar werk je, welke zorg krijg je, wat is je scholingsgraad, waar staat je huis…?

Bij frailty kan er in wezen niet veel gebeuren, hoogstens wat uitstel bedongen worden. Bij vulnerability kan er des te meer gebeuren. Hier kan de term "kwetsbaarheid" ook aangevuld worden met "gekwetstheid": de vernederingen, de miskenningen, de uitsluitingen, de trauma’s… Die kunnen/moeten worden opgevangen en daar moet mee aan de slag gegaan worden.