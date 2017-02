Als men dat allemaal al weet, waarom heeft extra onderzoek naar geluk dan nog zin? Toch is het net dat wat we gaan doen aan de Universiteit Gent dank zij een leerstoel geschonken door Delta Lloyd. Want die relaties met geluk die zijn vaak slechts voor een deel onderzocht, meestal leggen studies slechts een stukje van de puzzel bloot.

Wat we gaan proberen is om de hele puzzel in kaart te brengen. Wat weegt meer door, en bij wie, hoe beïnvloeden die factoren elkaar? En we doen dat onderzoek met een doel: het beleid, werkgevers, scholen, … informeren en adviseren omtrent wat ze kunnen doen.