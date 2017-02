Ondanks alle symbolische aspecten, is deze interpretatie niet juist. Ook de Vlaamse Brusselaars houden er niet van om voor 6 uur door het lawaai van een Boeing wakker te worden.

Bijvoorbeeld SP.A-politicus Bert Anciaux schreef op Twitter:

“Gezondheidsschade door geluidshinder en massale uitstoot is enorm. Telt dit mee in dit dossier of gaat men enkel voor lusten van kapitaal?”

Zijn conclusie was dat het Vlaams Gewest beter de Brusselse geluidsnormen zou overnemen, in belang van heel de bevolking.

Ook MR-burgemeester van Etterbeek, Vincent De Wolf, steunt het standpunt van het Brussels Gewest. Opvallend, want zijn partij, MR, zit in Brussel in de oppositie en de federale premier - ook MR - Charles Michel daarmee in problemen kan komen.

De standpunten overstijgen dus de klassieke breuklijnen of communautaire knelpunten.