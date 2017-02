In ons land kijken we meestal wat meewarig naar dat soort felle en overbodige debatten, en we prijzen ons dan met het idee dat wij veel pragmatischer en redelijker zijn. Maar ook in ons land is de redelijkheid vaak ver te zoeken.

In opiniestukken kun je beter elke verwijzing naar immigranten vermijden, als je niet bedolven wil worden met felle verwijten van links en rechts. Maar zelfs over een relatief onschuldig thema als gemeentelijke intercommunales laaien de emoties tegenwoordig hoog op, en sommigen pleiten er zelfs voor al die intercommunales meteen af te schaffen.

Is dat goed en zorgvuldig beleid? U mag het van me aannemen: 99,9 procent van alle gemeentelijke mandatarissen in ons land werkt bijzonder hard en ze krijgen hiervoor een te lage financiële compensatie. Het is die ene poenschepper als Geert Versnick die de boel verpest voor al de anderen, maar dat is geen reden om dat meteen het hele systeem overhoop te gooien.