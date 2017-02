Beste,

Ik ben boos en verontwaardigd, en wil u graag vertellen waarom. Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te vermijden, in eigen naam en voor eigen rekening.

Telenet werd de voorbije dagen meegesleurd in een mediastorm en door het slijk gehaald op sociale media.

Telenet is een bedrijf dat aan duizenden mensen werk verschaft en honderden miljoenen in onze economie investeert. Telenet is een bedrijf waar mensen elke dag keihard werken om superieure diensten te leveren aan gezinnen en bedrijven.



Telenet is ook het bedrijf waar ik inmiddels bijna 19 jaar aan de slag ben, met veel goesting. En toen ik enkele jaren geleden om medische redenen een tijd buiten strijd was, is Telenet mij niet vergeten. Men heeft mij regelmatig gecontacteerd om te vragen hoe het met mij ging, niet pro forma, maar met oprechte bezorgdheid.

En toen ik klaar was om terug aan de slag te gaan heeft Telenet mij alle mogelijke steun en omkadering geboden om het werk progressief te hervatten, met aangepaste werktijden, taken en verantwoordelijkheden.

En daarom ben ik boos en verontwaardigd over alle modder die mijn werkgever nu over zich heen krijgt, en indirect ook al mijn hardwerkende collega’s.



Volkomen onterecht, naar mijn bescheiden mening. Ja, Telenet heeft advies ingewonnen van politici. So what? Onze grootste concurrent heeft politici in de Raad van Bestuur. Waarom zou een bedrijf dat opereert in dezelfde markt en nauw verbonden is met miljoenen burgers en bedrijven geen advies mogen krijgen van politieke actoren?

Waarom mag het ene bedrijf wel die band met politieke stakeholders onderhouden en het andere niet? Of geldt een gelijke behandeling en eerlijke concurrentie niet als er overheidsbedrijven in het spel zijn? Dubbele moraal? Selectieve verontwaardiging?



Tot slot, ik ben trots te mogen werken voor een bedrijf als Telenet, en zal mij met hand en tand blijven verzetten tegen iedereen die mijn werkgever in een slecht daglicht wil stellen.

Dank voor uw begrip,

Leo Van Roy