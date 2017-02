Er is de voorbije 20 jaar heel veel gebeurd om de rechtspositie van slachtoffers te vermenselijken. Het drama blijft evenwel dat alle leed van slachtoffers steeds weer veroorzaakt wordt door medemensen. Als er een God zou bestaan zal ik hem of haar alleszins de vraag stellen hoe het komt dat de geest, de hersenen of de soft-ware van bepaalde daders zo bekrompen is of beschadigd.

Hebben terroristen geen besef wat zij medemensen aandoen? Verkiezen pedofielen steeds weer hun eigen belang zonder enige schroom voor de beschadiging van kinderen? Is geld, genot of egoïsme een rechtvaardiging om andere mensen in de vernieling te brengen? Is het gedrag van mensen met een gestoorde geest grenzeloos?

Sluitende antwoorden op deze vragen zijn er niet doch over deze vragen moet een samenleving durven blijven nadenken.

Via de sociale media kreeg ik de voorbije dagen van ik weet niet wie een bericht met de volgende wijze woorden :

"Oordeel niet over de rugzak van een ander , want jij hoeft hem niet te dragen."