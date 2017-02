Dat brengt ons meteen bij de grootste uitdaging voor Snap Inc. De concurrentie, die het succes van Snapchat lang onderschatte of niet helemaal kon bevatten, neemt die succesformule nu gewoon klakkeloos over. Neem Instagram bijvoorbeeld: het platform heeft intussen ook Stories (verdwijnende video’s) toegevoegd (en Facebook volgt binnenkort). Dat doet pijn: de razendsnelle groei van Snapchat vlakt de laatste maanden al even snel weer af.

Of Snapchat de torenhoge verwachtingen (die alleen maar hoger worden bij een beursgang) kan inlossen, valt te bezien. Feit is dat het sociale internet, dat in slaap was gevallen door de dominantie van Facebook, door Evan Spiegel en zijn trawanten terug spannend is geworden.

En als u mij nu wil excuseren; ik ga een foto maken van mijn hond, mét grappig hoedje.