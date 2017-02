Neem het voorbeeld van de extreme armoede. Tweehonderd jaar geleden leefden ongeveer 90% van de mensen in levensomstandigheden die we vandaag als extreme armoede zouden bestempelen.

De forse productiviteitswinst gedreven door de industrialisering maakte dat die extreme armoede gaandeweg werd teruggedrongen. Toch leefden in 1950 nog altijd driekwart van de mensen wereldwijd in extreme armoede. Begin jaren tachtig was dat nog steeds 44%. In 2015 daarentegen was dat cijfer gezakt tot 10%.

Dat is toch een bijzondere prestatie, zeker als je weet dat de wereldbevolking de voorbije twee eeuwen verzevenvoudigd is.